Симферополь, 28 июня, 2017, 18:29 — ИА Регнум. В Крыму создадут рабочую группу для проверки всех решений администраций полуострова на предмет изменения целевого назначения земельных участков, которое запрещено законом. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Дмитрий Налбандян. Ялта. 1977

«Обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, в первую очередь приморских. Изменение целевого назначения земельных участков ЗАПРЕЩЕНО. Если в документах украинского периода указано, что земля выделена под рекреацию, то никакого изменения на жилой фонд быть не должно! Подобные изменения целевого назначения незаконны и являются уголовным преступлением. Каждый из крымских городов будет проверен. Поэтому советую коллегам, кто уже наворотил дел, принять решение о возврате прежних целевых назначений земельных участков. Иначе вместо вас этим займутся прокуратура и Следственный комитет», — отметил глава Крыма.

Также подчеркнём, что сегодня, 28 июня, во время видеоселекторного совещания в Совете министров РК Сергей Аксёнов уже поручил вице-премьеру республики Павлу Королёву создать рабочую группу для проверки всех решений администраций на предмет изменения целевого назначения земельных участков. В частности, речь идёт о замене статуса индивидуального жилого строительство на многоэтажное жилое строительство, рекреации на жилой фонд, в том числе изменения с ИЖС на коммерцию.

«Должен был быть построен санаторий, на месте которого потом чудесным образом появляется жильё, притом, что даже в украинский период, могу вам сказать, не рисковали должностные лица менять рекреацию на жилой фонд… Ни одна администрация не имела никакого законного права это делать, особенно это касается приморских регионов: Ялты, Алушты, в меньшей степени Евпатории», — подчеркнул Аксёнов, попросив глав администраций муниципалитетов принять меры для приведения документов на землю в соответствие с действующим законодательством.

Сергей Аксёнов также потребовал от Павла Королёва дать правовую оценку должностным лицам, которые лично принимали незаконное решения об изменении целевого назначения земли.

Напомним, как сообщало сегодня ИА REGNUM, депутаты крымского парламента упростили сегодня процедуру выделения земли инвесторам. Теперь согласования с главой Крыма по поводу выделения конкретных участков из государственной и муниципальной собственности в аренду под инвестиционные проекты не обязательны.