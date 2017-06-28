Москва, 28 июня, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Если набор данных из открытых источников, представленных разработчиком Telegram Павлом Дуровым, будет соответствовать требованиям ведомства, то мессенджер благополучно внесут в государственный реестр, заявил журналистам руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.

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По словам Александра Жарова, набор сведений, содержащийся по ссылкам, данным Павлом Дуровым, должен содержать информацию по всем пяти идентификаторам.

В том случае, если это так, мессенджер Telegram попадёт в российский государственный реестр организаторов распространения информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня создатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии с условиями Роскомнадзора для включения мессенджера в реестр ведомства.

При этом Дуров уточнил, что Telegram не собирается выполнять требования «закона Яровой», назвав его «нереализуемым технически»