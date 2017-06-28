Калининград, 28 июня, 2017, 18:09 — ИА Регнум. В Калининградской области осужден помощник начальника штаба по защите гостайны, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили сегодня, 28 июня, корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Балтийскому флоту, речь идет о капитан-лейтенанте Константине Дериведмиде, служившему в войсковой части № 45 740 в городе Балтийске.

George Hodan Арест

По данным ведомства, офицер оформлял на военнослужащих-контрактников кредитные договоры в банках, обещая им выплатить 10% от полученной суммы и погасить кредит в полном объеме.

Таким мошенническим образом офицер похитил свыше 26 миллионов рублей, уточнил собеседник ИА REGNUM.

На суде помощник начальника штаба признал свою вину, ходатайствовав о применении особого порядка судебного разбирательства.

В результате Калининградский гарнизонный военный суд приговорил Константина Дериведмидя к 3 годам 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Офицер уволен из ВС России.