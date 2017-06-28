Мышкин, Ярославская область, 28 июня, 2017, 18:08 — ИА Регнум. В Мышкине Ярославской области открылся музей печатного и издательского дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Мышкинском народном музее».

Myshgorod.com Музей печатного дела в Мышкине

Музей рассказывает и демонстрирует, как развивалось печатное дело в провинции. Все станки остались от типографии, которая поработала в городе 41 год. Они до сих пор в рабочем состоянии. Кроме техники, в музее есть печатная продукция — газеты и журналы, издаваемые в Мышкине с сороковых годов прошлого века: газеты «Сталинское знамя», «Вперед», «Трактор», «Волжские зори».

Кроме этого в музее есть фотолаборатория 20 века, выставка радиоприёмников, телеприёмников, радиол и телефонов конца 19 — начала 20 веков.

«Все экспонаты из фондов «Мышкинского народного музея», чьим структурным подразделением мы являемся. «Музей печатного и издательского дела» — десятый по счету. Люди нам дарили экспонаты и мы их хранили, пока не смогли собрать экспозиции для музея. Например, известный московский коллекционер Николай Архипов подарил радиолу «Родина», и она послужила первым экспонатом техники связи», — сказала корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор «Мышкинского народного музея» Любовь Гречухина.

В планах музея сделать акцент на связи, увеличив коллекцию радиоточек, телефонов и радиол.