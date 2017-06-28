Ставрополь, 28 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. От рук хулигана, обливающего кислотой девушек в городе Буденновске на Ставрополье, пострадали уже три человека. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета по региону. Первый факт был зафиксирован 20 июня.

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По данным пресс-службы ведомства, вечером 20 июня на одной из улиц Буденновска неизвестный мужчина подошел к девушке и облил ее химической жидкостью. Жертва хулигана получила химические ожоги левой руки и лица. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

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Три дня спустя, как сообщало ИА REGNUM, в том же городе велосипедист, проезжавший мимо двух девушек-подростков, плеснул им в лицо кислотой. Девочки были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по той же статье УК РФ.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проведены осмотры мест происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению лица, совершившего данные преступления. Полиция объявила вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию о его месте нахождения. Губернатор края потребовал «достать из-под земли» злоумышленника.

Стало также известно, что губернатор края Владимир Владимиров в рамках форума «Италия встречает Кавказ» обратился к почетному генеральному консулу Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани по поводу проведения пластической операции одной из пострадавших девочек. Итальянский представитель пообещал оказать необходимую поддержку в этом вопросе.

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