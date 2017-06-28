Кейптаун, 28 июня, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В 2017 году ЮАР планирует легально экспортировать 800 скелетов выращенных в неволе львов, 28 июня сообщает Associated Press.

Череп льва

В департаменте по охране окружающей среды ЮАР заявили, что предусмотренная квота на экспорт львиной кости соответствует международным руководящим принципам в отношении торговли дикими животными.

Власти ЮАР считают, что запрет легальной торговли львиной костью приведет к резкому увеличению случаев браконьерства.

Защитники животных уверены в обратном, утверждая, что легальная торговля только увеличит спрос на кости животных, как выращенных в неволе львов, так и обитающих в дикой природе.

Напомним, в ряде стран Азии кости львов пользуются широким спросом, поскольку могут быть использованы в традиционной медицине в качестве ингредиента для изготовления лекарственных средств.