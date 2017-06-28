Москва, 28 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Москва готовится предпринять ответные действия на комплекс американских санкций декабря 2016 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Флаг России

По словам Захаровой, ответные шаги подготавливаются. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься не только в рамках министерства иностранных дел России.

Речь идёт о событиях декабря 2016 года, когда администрация уходящего президента США Барака Обамы заблокировала доступ в загородные дома посольства России в Вашингтоне и постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, тогда Москва решила подождать с ответными мерами. Тем не менее до сих пор доступ к российской дипломатической собственности в США не разблокирован, а переговоры по этому вопросу не приводят к конкретным результатам.