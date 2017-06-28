Иерусалим, 5 мая, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Греческого полицейского из охраны генконсула Греции, находившегося в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии снисхождения Благодатного огня, вывели из храма и задержали сотрудники полиции Израиля. Об этом 4 мая сообщил информационный портал neostrategy. gr.

James Emery Храм Гроба Господня. Иерусалим

Инцидент произошел на глазах сотен паломников, а также греческой делегации во главе с замглавы МИД Греции Йоргосом Коцирасом. Крупнейшая оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА-ПА) потребовала от Министерства иностранных дел немедленных разъяснений по произошедшему. Лидер СИРИЗА Стефанос Касселакис решительно осудил действия полиции Израиля.

МИД Греции через свои дипломатические источники заявил, что «расследует обстоятельства, при которых произошел инцидент, и предпримет все необходимые действия». Уточняется, что после вмешательства греческого МИД задержанный полицейский был немедленно освобождён.

Предполагается, что греческий полицейский был задержан после жалобы на ссору, которые нередко происходят между паломниками, пришедшими на церемонию схождения Благодатного огня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония схождения Благодатного огня. Это ежегодная традиционная церемония, которая проходит в канун праздника Пасхи, или Воскресения Христова, который в текущем году пришёлся на 5 мая.