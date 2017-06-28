Киев, 28 июня, 2017, 17:47 — ИА Регнум. По его словам, он лично знает человека, исполнявшего приказ по осуществлению террористического акта в столице Донецкой Народной Республики.

СВ ДНР Билборд в Донецке

Читайте также: В ДНР сообщили, кто заказал убийства Моторолы и Гиви

«Я утверждаю, я четко знаю, не могу называть фамилий, что Моторолу ликвидировали украинцы, что зачистка Кремля к этому не имеет отношения… Я об этом не раз говорил, что его ликвидировали украинцы. Фамилий, естественно, я называть не могу», — сказал Мосийчук.

Напомним, что Арсен Павлов и Евгений Гадлия погибли 16 октября прошлого года при взрыве в лифте дома в Донецке, где проживал командир батальона «Спарта».

Стоит отметить, что Игорь Мосийчук не понаслышке знаком с выполнением террористических актов, потому что отбывал наказание в тюрьме за совершенный теракт в Киевской области.

Читайте также: Захарченко: ДНР будет продолжать мстить ВСУ за Гиви и Моторолу

В частности, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли взрывное устройство и задержали Игоря Мосийчука с подельниками, которых обвинили в подготовке теракта — подрыва памятника Ленину в Борисполе и подготовке теракта в Киеве ко Дню независимости Украины. 10 января 2014 года Киево-Святошинский районный суд приговорил его к 6 годам тюрьмы. После государственного переворота в феврале 2014 года он был освобожден и стал заместителем командира националистического батальона «Азов».