Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 17:47 — ИА Регнум. «Калининградская область обладает ценным для кинематографа историко-культурным колоритом, атмосферой прибалтийской территории, — сказал Пичугин. — Но главное, в регионе действует многоуровневая эффективная инфраструктура поддержки бизнеса, запущена система рибейтов (возможность возвращения части затрат при условии съемок фильмов на территории того или иного субъекта РФ. — ИА REGNUM ); кинематограф получает приоритетное внимание со стороны властей региона. Это хорошая площадка для старта взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Эдуард Пичугин.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что с приходом «Ленфильма» в регион «мы делаем большой шаг вперёд на пути развития собственной киноиндустрии — современной креативной отрасли, способной генерить новые рабочие места, смежные бизнесы, продвигать туристическую привлекательность янтарного края».

ИА REGNUM уточняет, что в 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов. Около 20% этих выплат обеспечивает бюджет региона. В 2017 году на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей.

В этом году в Калининградской области ведутся съемки драмы-детектива «Пробуждение» с Константином Хабенским в главной роли и остросюжетной драмы «Жёлтый глаз тигра», связанной с тематикой янтарной отрасли.