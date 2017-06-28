Ярославль, 28 июня, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Представлен новый директор департамента строительства Ярославской области — им стал Виктор Неженец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Yarregion.ru Виктор Неженец

Виктор Неженец родился 29 января 1974 года в Могилеве. С 1991 по 1995 год — курсант Нижегородского высшего военного училища тыла, которое окончил с отличием по специальности «инженер-экономист». С 1995 по 2000 год — служба в органах Федеральной службы охраны Российской Федерации. С 2000 по 2001 год работал заместителем начальника финансово-экономической службы ООО «Холдинг «РРС», В 2001 году окончил Российскую академию предпринимательства. С 2001 по 2007 год — генеральный директор ООО «Империал Инженер Строй». С 2007 по 2008 год — генеральный директор ООО «Вектор». С с 2008 по 2009 год — заместитель префекта Южного административного округа Москвы.

С апреля 2009 года Неженец работал заместителем председателя правительства Воронежской области, курирующим строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Он был в числе нескольких москвичей, получивших посты в правительстве Воронежской области с приходом на пост губернатора бывшего министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева. В зону ответственности Виктора Неженца в Воронежской области входили вопросы реформирования крупнейших муниципальных предприятий Воронежа — «Воронежтеплосети», «Воронежской горэлектросети», «Водоканала». Но через год он был уволен по собственному желанию. Неженец тогда объяснил свой уход переходом на работу в Москву.

За год работы Виктор Неженец губернатором не критиковался, но его направление попало под критику федеральной власти. В декабре 2009 вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак обвинил несколько регионов в провале подготовки к зиме. Наряду с Камчатским и Хабаровским краями, Тувой, Мурманской и Иркутской областями была названа и Воронежскую область.

После отъезда из Воронежа Неженец работал заместителем префекта в Восточном и Западном административных округах столицы. С апреля 2016 года руководил ФГКУ «Рослесресурс» — подведомственным учреждением федерального агентства лесного хозяйства.