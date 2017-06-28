Донецк, 28 июня, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Пресс-служба министерства здравоохранения ДНР 28 июня сообщила, что сорок шесть пациентов из подконтрольной украинским властям части Донецкой области в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса получили медицинские услуги в ДНР.

Операционная

«Уже 46 обратившимся за помощью жителям с территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, врачами Донецкой Народной Республики были оказаны медицинские услуги в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», — отметили в ведомстве.

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Так, по данным Минздрава, за время реализации гумпрограммы в ДНР четыре пациента прошли курсы химиотерапии, было установлено 17 кардиостимуляторов, 25 жительниц родили. На сегодня в листы ожидания занесено 134 человека с подконтрольной Киеву территории. Наибольший интерес по-прежнему вызывает эндопротезирование и установка кардиостимуляторов.

Кроме этого, на горячие линии министерства поступило 2 876 звонков, в том числе 343 за последнюю неделю.

В пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР сегодня сообщили, что ярмарка с товарами отечественных производителей со сниженными ценами в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса пройдет 1 июля на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» к юго-западу от Донецка.

«По инициативе министерства промышленности и торговли Республики в рамках реализации программы по воссоединению народа Донбасса, 1 июля будет организована продовольственная ярмарка на КПП «Еленовка», — отметили в ведомстве.

Товары представят четыре республиканских производителя. Посетить ярмарку приглашены жители с подконтрольной Киеву территории. Ярмарка станет пятой по счету на пунктах пропуска ДНР. Одна из последних прошла 24 июня на КПП «Майорск» вблизи Горловки.

Напомним, что 17 февраля 2017 года Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу по воссоединению народа Донбасса. Основной целью является поддержка социально незащищенных жителей. В категории здравоохранения предусмотрено семь видов медицинской помощи, в том числе родовспоможение, химиотерапия, эндопротезирование. Она включает в себя также оказание ряда услуг, включая материальную помощь.

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