Астана, 28 июня, 2017, 17:28 — ИА Регнум. На развитие дорожной инфраструктуры в Казахстане в 2017 году будет направлено 1,8 млрд долларов заемных средств и 1,1 млрд долларов собственных средств. Такие сведения представил сегодня, 28 июня, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Мереке Пшембаев.

Alan Levine

За счет заемных средств планируется строительство 2 184 километров дорог. В качестве заемщиков выступают такие международные финансовые организации как Международный банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и Эксимбанк КНР.

«На заемные средства начнется реализация 10 проектов протяженностью 2 184 км.: Талды-Курган-Усть-Каменогорск, Курты-Бурылбайтал, Мерке-Бурылбайтал, Узынагаш-Отар, Калбатау-Майкапшагай, Юго-Западный обход города Астаны, Актобе (Актюбинск)-Кандыагаш, Кандыагаш-Макат, Атырау-Астрахань и Жетыбай-Жанаозен (Новый Узень). На сегодняшний день подписано соглашение о займе с АБР по участку автодороги Кандыагаш-Макат. Строительные работы планируется начать в июле 2017 года. По проектам Курты-Бурылбайтал, Узынагаш-Отар, Жетыбай-Жанаозен планируется подписание соглашений о займе, по завершению ратификации которых планируется подписание контрактов», — пояснил Пшембаев.

Отмечается, что за счет средств Азиатского банка развития планируется реализовать два проекта на сумму $313 млн. Это Кандыагаш-Макат, Жетыбай-Жанаозен.

«За счет средств Всемирного банка планируем реализовать три проекта на сумму $762 млн — это участки Курты-Бурылбайтал — это самый плохой участок между Алма-Атой и Астаной, и Узынагаш-Отар, а также Балхаш-Бурылбайтал», — уточнил председатель Комитета автомобильных дорог.

Исламский банк развития профинансирует участки автодорог Актобе (Актюбинск) — Кандыагаш, Атырау-Астрахань. Подписание соглашений планируется во втором полугодии 2017 года, после чего сразу планируется начать строительные работы.

Что касается государственных средств, то в рамках госпрограммы «Нурлы жол» (проекта по развитию дорожной инфраструктуры Казахстана — ИА REGNUM ) выделено 356,2 млрд тенге (1,11 млрд долларов США), 40% из которых составили средства Национального фонда Республики Казахстан. Из Нацфонда на развитие инфраструктуры в рамках данной программы выделено 143,5 млрд тенге (445,6 млн долларов США). Госсредства будут направлены как на продолжение строительных работ по ряду ранних проектов, так и на реализацию ряда новых проектов.

Продолжение работ будет осуществляться по проектам Центр-Юг, Центр-Восток, Бейнеу-Актау, Актобе (Актюбинск)-Атырау, Капшагай (Капчагай)-Талды-Курган, Астана — Петропавловск и Уральск-Каменка. Общая протяженность — 1,2 тыс. км.

Из новых проектов пока запущены четыре — это проекты Бейнеу-Акжигит, Щучинск-Зеренда, Таскескен-Бахты, Ушарал-Достык. Кроме этого, ожидается подведение итогов конкурса по проекту Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи.

Напомним, проект «Экономический пояс Шелкового пути» в его сухопутной части завязан на две страны — Россию и Казахстан, и Казахстан в последние годы активно развивает свою инфраструктуру.

С 2010 года Казахстан инвестировал в развитие транспортной инфраструктуры 2,2 трлн тенге (402,9 млрд рублей или 6,8 млрд долларов США). За последние 5 лет ведено в эксплуатацию 4,2 тыс. километров автодорог республиканского значения, эксплуатационная протяженность железнодорожных дорог увеличена на 1 854 километров. Сданы в эксплуатацию железнодорожные линии «Аркалык-Шубарколь», «Жезказган-Бейнеу» и Боржакты-Ерсай». Завершено строительство 1 фазы участка Алма-Ата-Шу и начата вторая фаза строительства. Завершено строительство железнодорожной составляющей паромного комплекса в порту Курык и ведется строительство автомобильной составляющей паромного комплекса порта Курык. Также завершено строительство Сухого порта в СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». В 2017 году планируется охватить строительством и реконструкцией 4,4 тыс. километров автодорог, из них на программу «Нурлы жол» приходится 1,3 тыс. километров.

Напомним также, что внешний долг Казахстана на 31 декабря 2016 года составил 163,758 миллиарда долларов США, из которых 6,759 млрд долларов — это краткосрочный долг, а 156,999 млрд долларов составляет долгосрочный долг. По сравнению с концом 2015 года рост внешнего долга Казахстана составил 6,76%, что в денежном эквиваленте составляет 10,376 млрд долларов. При этом долг органов государственного управления вырос с 11,309 млрд долларов до 12,125 млрд долларов.

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