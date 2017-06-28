Луганск, 28 июня, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Республики приобщила факты убийств и пыток военнослужащих ЛНР киевскими силовиками в ходе нападения в районе «Бахмутки». Об этом сегодня, 28 июня, на брифинге заявил начальник следственного отдела управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР, советник юстиции Леонид Ткаченко.

Mil-lnr.info Военнослужащий Народной милиции ЛНР

Диверсионная группа из состава Сил специальных операций (ССО) ВСУ 24 июня проникла на территорию ЛНР и совершила нападение на группу военнослужащих одного из подразделений тылового обеспечения народной милиции. В результате инцидента двое военнослужащих Народной милиции погибли, четверо были захвачены киевскими силовиками. В результате исследования тел погибших установлено, что перед смертью они подверглись истязаниям.

«После доставки в Северодонецк к ним применялись пытки и истязания для того, чтобы получить определенного рода информацию, которая интересует украинскую сторону», — заявил Ткаченко.

Он отметил, что обстановка места происшествия указывает на то, что меры физического воздействия к военнослужащим Народной милиции применялись и непосредственно при захвате в плен.

По словам представителя Генпрокуратуры, подобные действия явно свидетельствуют о том, что украинская сторона не соблюдает нормы международного права, в частности в области прав человека и правил ведения войны.

«Вышеуказанные факты будут исследованы в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту применения запрещенных международными договорами средств и методов ведения войны представителями вооруженных сил Украины и добровольческими батальонами и наемными вооруженными лицами, выступающими на стороне Украины, вооруженной агрессии против гражданского населения Луганской Народной Республики, а также по факту геноцида против жителей Луганской Народной Республики», — сказал Ткаченко.

«Все эти данные собираются, документируются, и, рано или поздно, им все равно будет дана правовая оценка», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Читайте также: Бойцами ЛНР уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВСУ

О том, как диверсанты, напавшие на тыловиков Народной милиции, перед убийством жестоко пытали воинов Республики и глумились над ними, сегодня на брифинге рассказал судмедэксперт Дмитрий Маловичко.

«26 июня в Стахановском отделении судебно-медицинской экспертизы производилось исследования тел двоих погибших военнослужащих» ЛНР. У одного из погибших «были установлены следующие телесные повреждения: множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища, конечностей, переломы костей лицевого скелета, перелом левого плеча, три колотых ранения груди, двенадцать пулевых ранений туловища и конечностей», — рассказал Маловичко.

У второго военнослужащего «были установленные телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин головы туловища и конечностей, перелом ребер с обеих сторон, огнестрельного пулевого ранения живота и грудной клетки, а также огнестрельных пулевых ранений в области головы. Все повреждения являются прижизненными, люди испытывали мучения во время причинения им телесных повреждений», — подчеркнул эксперт.

Читайте также: ДНР: Международный суд рассмотрит «преступления» украинских военных