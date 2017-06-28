Архангельск, 28 июня, 2017, 17:15 — ИА Регнум. С начала учебного года и до первой сессии студентам-первокурсникам, иностранным студентам, поступившим по квоте РФ, и аспирантам выплачивается стипендия. Также стипендии выплачиваются студентам-бюджетникам, которые сдали сессию на хорошо и отлично, и у которых нет академической задолженности. Размер стипендии определяется стипендиальной комиссией каждый месяц. ИА REGNUM совместно с пресс-службой Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова представляет гид по стипендиям, которые могут быть выплачены студентам Архангельской области.

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Так, размер выплат студентам бакалавриата головного вуза в Архангельске сейчас составляет 4240 рублей — отличникам, 3630 рублей — получающим оценки «4» и «5», 3025 рублей — учащимся на четверки. Магистранты получают 5805 рублей за отличную учебу, 4360 рублей за четверки и пятерки, 3630 за сданную только на четверки сессию. Иностранным студентам выплачивается 3025 рублей.

На такие же суммы претендуют студенты филиала САФУ в Коряжме.

Аспиранты головного вуза, в том числе иностранцы, ежемесячно пополняют личный бюджет на 7265 рублей, а аспиранты приоритетных направлений подготовки на 17 430 рублей.

Отличники учебы на программах бакалавриата филиала в Северодвинске получают стипендию в размере 4945 рублей. 4240 рублей приносит зачетка с четверками и пятерками, учеба на одни четверки поощряется 3530 рублями. Магистрантам начисляется 5930 рублей, 5085 рублей, 4240 рублей за учебу на пятерки, пятерки и четверки, четверки соответственно.

8475 рублей — стипендия аспиранта, обучающегося в городе корабелов. Аспиранты приоритетных направлений поощряются регулярными выплатами в 20 335 рублей.

Студенты Технического колледжа в Северодвинске и Института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз), обучающиеся по программам среднего профессионального образования, могут рассчитывать на 1780 рублей за отличную учебу, 1540 — за учебу на четверки и пятерки, 1285 — за четверки.

Учащимся в Технологическом колледже Императора Петра I каждый месяц начисляется на карту от 1100 до 1540 рублей в зависимости от оценок студента.

Также архангельские студенты в академическом отпуске, отпуске по беременности и по уходу за ребенком (до его трехлетия) продолжает получать социальную стипендию.

Размер социальной стипендии для студентов Архангельска и Коряжмы — 3025 рублей, повышенная социальная стипендия для бакалавров и специалистов 1 и 2 курсов — 6450 рублей, чтобы ее получать, нужно учиться без троек. Для студентов северодвинского филиала социальная стипендия составит 3530 рублей и 6450 — повышенная стипендия для бакалавров и специалистов 1 и 2 курсов.

Северодвинцы, обучающиеся по программам среднего профессионального образования в Техническом колледже и Институте судостроения и морской арктической техники, получают 1285 рублей социальной стипендии.

Студентам Технологического колледжа Императора Петра I начисляется поддержка в размере 1100 рублей.

«Кроме того, студент может получать президентскую и губернаторскую стипендии, — отмечают в пресс-службе САФУ. — Размер стипендии президента — 2640 рублей. Для студентов, изучающих способы модернизации экономики РФ — 11 900 рублей. Аспиранты могут претендовать на 5400 рублей и на 23 800 рублей — если они получают образование по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики страны».

Правительство поощряет студентов стипендией в размере 1728 рублей, аспирантов — в размере 4320 рублей. Студенты, совершенствующие знания в области модернизации и технологического развития экономики РФ, могут рассчитывать на вознаграждение в 8500 рублей, аспиранты — на 17 000 рублей.

На губернаторскую стипендию может претендовать студент-бюджетник со второго курса очной формы обучения, получающий оценки «отлично"или «отлично» и «хорошо», публикующий научные работы и участвующий в конференциях и конкурсах. Размер стипендии губернатора Архангельской области:7800 рублей за семестр.

Примечательно, что студенты из Новодвинска могут претендовать на специальную стипендию, размер которой устанавливается постановлением главы муниципального образования «город Новодвинск». Также можно подать заявление на участие в стипендиальной программе некоторых банков, стипендиальной программе Потанина, Собчака, Туманова, Солженицына, Лихачева. Размеры именных стипендий начинаютсяот 1500 рублей.