Ярославль, 28 июня, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Два претендента на пост губернатора Ярославской области считают, что в процессе прохождения «муниципального фильтра» столкнулись с административным ресурсом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали кандидаты, выдвинутые «Яблоком» и КПРФ.

Табличка на здании правительства Ярославской области

Кандидат от «Яблока» бывший заместитель губернатора Олег Виноградов полагает, что с помощью адмресурса собираются подписи за кандидата «Единой России» Дмитрия Миронова, кандидата «ПАРНАСа» Сергея Балабаева и кандидата ЛДПР Андрея Ватлина.

«Мы с моим штабом работу по сбору подписей муниципального фильтра ведём уже 2 недели, собрали более 30 подписей и упёрлись в стенку. Технологи наших оппонентов поступили хитро: в 5−6 районах собрали 100% подписей, а мне в 15 других надо собрать по одной (Кандидату необходимо собрать подписи не менее чем в 15 районах — ИА REGNUM ). Звоню главам районных администраций, а они мне говорят, что у них уже все подписались. Зачем это делается, если больше двух подписей с района не нужно? Понятно, что чтобы депутаты и главы не давали подписи за оппозиционных кандидатов. Мне мои источники среди глав и депутатов муниципальных районов сказали, что им сказали давать свои подписи за Дмитрия Миронова, Сергея Балабаева и Андрея Ватлина. Это чистый административный ресурс, используемый с целью не допустить нежелательных кандидатов до участия в губернаторской кампании», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Олег Виноградов.

Михаил Парамонов, выдвинутый на губернаторский пост от регионального отделения КПРФ, также столкнулся с административным ресурсом.

«При обращении в муниципальные советы районов начинает выясняться, что приезжали люди, проводили заседание муниципального совета и собирали подписи за одного конкретного кандидата. А каждый депутат или глава могут подписаться только за одного кандидата. Административным методом, я полагаю, собирается муниципальный фильтр для некоторых кандидатов», — считает Михаил Парамонов.

«Сбор идёт, разные проблемы возникают. Ряд депутатов говорят, что им нужно посоветоваться с руководством партии, от которой они избраны, или с кем-то ещё. Кто-то говорит, что подписались за другого кандидата, правда, при этом называют дату подписи раньше выдвижения. Что касается обвинений одного из кандидатов в том, что за меня адмресурс — можно и «Моссад» обвинить в каких-то провокациях. За меня люди подписываются из разных партий, с разными политическими взглядами. К тому же мне проще, чем многим собирать муниципальный фильтр, благодаря тому, что в прошлом году я баллотировался в Госдуму России, и в области меня знают», — рассказал Сергей Балабаев.

На пост губернатора Ярославской области претендует 6 человек: врио главы региона Дмитрий Миронов («Единая Россия»), депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев (ПАРНАС), председатель регионального «Яблока» Олег Виноградов, депутат областной думы Михаил Парамонов (КПРФ), депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР) и безработный Кирилл Панько («Коммунисты России»). Каждый кандидат на пост губернатора должен собрать 62 подписи избранных глав и муниципальных депутатов, и в первых числах июля предоставить их в Избирательную комиссию Ярославской области.