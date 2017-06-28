Москва, 28 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») предлагает не спешить с принятием закона об отмене национального роуминга, а оценить риски и потенциальные расходы операторов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

BenjaminNelan Мобильный роуминг

«Что касается предлагаемых законодательных мер по решению этого вопроса, то необходимо оценить все риски и потенциальные расходы операторов, чтобы они в итоге не компенсировали их поднятием цен на другие услуги», — отметил Левин, комментируя внесенный в Госдуму законопроект.

При этом, по мнению депутата, сама по себе отмена национального роуминга отвечает интересам пользователей, «так как граждане в связи с минимизацией расходов будут чаще коммуницировать с теми, кто проживает в других субъектах РФ, а также будут активнее пользоваться услугами сотового оператора, находясь за пределами так называемого «домашнего» региона».

«В то же время сегодня эту проблему сложно назвать острой, так как она уже во многом решена самими операторами связи, которые предлагают конкурентные тарифы и специальные услуги для тех, кто активно перемещается по России», — считает Левин.

Законопроект, отменяющий роуминг внутри РФ, внесли в Госдуму депутаты во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки, напомнил парламентарий.