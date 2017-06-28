Иваново, 28 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум. В Ивановской области «системы очистки воды находятся в печальном состоянии по причине бедности муниципалитетов — им не хватает денег на обслуживание сооружений», — об этом депутат Ивановской области Юрий Смирнов рассказал на встрече с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским, — сообщило «Ivanovonews».

Джузеппе Арчимбольдо. Аллегория воды. 1566

"Нет ни одного муниципального образования, где бы нормально функционировали очистные сооружения. Наиболее остро ситуация сегодня складывается в Кинешме, Вичугском, Приволжском и Фурмановском районах. Здесь основная масса фекальных и промстоков сливается в реки, а оттуда — в Волгу, которая от них с июня зацветает так, что в ней невозможно купаться», — подчеркнул депутат.

Сергей Донской пообещал помочь жителям области, с помощью «фонда восстановления водных объектов», в нем будут предусмотрены деньги на решение проблемы.

Это не первый случай, когда в Ивановской области возникают проблемы с водой. 26 июня 2017 года прокуратура области сообщила, что оштрафовала на 800 тысяч рублей предприятие «Приволжское ТЭП», поставлявшее воду жителям деревни Филисово Ивановской области. По информации надзорного органа, с 2010 по 2017 года поставщик снабжал водой местных жителей, не имея лицензии.

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