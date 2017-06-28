Владимир, 28 июня, 2017, 16:58 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность» по факту смерти двух новорожденных детей в больнице Александровского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, сразу две роженицы обратились с заявлениями о том, что помощь им была оказана ненадлежащим образом. В обоих случаях работал один и тот же состав врачей.

Tatiana Vdb

Первый случай произошел 15 мая 2017 года. 28-летнюю женщину доставили в родильное отделение со схватками. Роды должны были пройти согласно срокам. Однако ребенок родился мертвым. Врачи заявили о том, что причиной стала внутриутробная болезнь плода.

Вторая женщина была доставлена в больницу 23 мая. Ситуация полностью повторилась. Причем работали в оба дня одни и те же врачи.

При этом обе женщины состояли на учете по беременности. До этого врачи не находили у них каких-либо патологий.

«Следует отметить позицию департамента здравоохранения региональной администрации, завершившего ведомственную проверку, по результатам которой действия медицинских работников родильного отделения «Александровской районной больницы» частично признаны неверными», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи назначили судебные экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во Владимирской области женщина впала в кому после родов. Супруг роженицы заявил о том, что имела место ошибка врачей. Спустя некоторое время женщина умерла в московской клинике, куда ее перевели. Региональные власти тогда сообщили о том, что врачи сделали все, что могли, а причиной могло быть заболевание, перенесенное в детстве. Сейчас, по данным СМИ, у супруга погибшей есть официальные документы, которые подтверждают отсутствие каких-либо генетических заболеваний и патологий.

Напомним, что сейчас расследование дела по статье «Халатность» идет и в Брянской области. Там с марта по июнь в перинатальном центре умерли 11 детей. Центр был отрыт 7 марта, а 8 марта туда приезжал Владимир Путин.

В июне центр приостановил свою работу. СМИ сообщали о том, что причиной могут быть массовые смерти детей. Власти эту информацию опровергли и сообщили, что работа приостановлена из-за проверки вентиляции.

23 мая СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело.

«В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков», — сообщили тогда в пресс-службе управления.