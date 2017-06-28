Ростов-на-Дону, 28 июня, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Ростовские чиновники заявляют, что сквер был переименован в 2005 году решением городской комиссии. Но на каком основании?

Rostov-gorod.ru Сквер имени Тюленина

«Комиссия собиралась в сентябре 2005 года. Я специально поднял повестку дня (Александр Кожин являлся в то время членом городской комиссии — прим. ИА REGNUM ) и обнаружил, что в списке скверов, названия которых изменению не подлежат, фигурирует сквер имени Тюленева. Но в протоколе не были указаны инициалы. Поэтому ошибка могла произойти в силу безграмотности или халатного отношения», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM общественный деятель.

По его мнению, задним числом сквер переименовать могли, но на то нужны веские основания, которых нет.

«Такие вопросы должны обсуждаться только коллегиально, не иначе», — подчеркнул Кожин.

О том, что ростовский сквер был назван в честь Ивана Тюленева, свидетельствуют городские карты, составленные в 1986 и 1989 годах. Эксперт считает, что, если такие грубые нарушения не пресекать, то это может стоить исторической памяти.

Стоит отметить, что 21 июня 1941 года с созданием нового фронта, Иван Тюленев был назначен командующим Южным фронтом, во главе которого провёл оборонительную операцию в Молдавии. Сергей Тюленин в военные 1940-е был членом штаба организации «Молодая гвардия». Оба были удостоены звания Героя Советского Союза.

Напомним, осенью 2016 года было решено провести реконструкцию сквера, расположенного на пересечении проспекта Стачки и улицы Тружеников. Уже тогда появился проект, в котором сквер был назван в честь молодогвардейца.