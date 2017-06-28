Липецк, 28 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. В Липецкой области подвели первые результаты Единого государственного экзамена. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, количество выпускников, набравших 100 баллов, увеличилось, а число тех, кто не преодолел минимальный порог по предметам, снизилось почти в два раза.

Kremin.ru ЕГЭ

По данным регионального управления образования и науки, в Липецкую область уже поступили результаты по математике базового и профильного уровней, русскому языку, информатике, географии, обществознанию и физике. 19 выпускников получили по 100 баллов по разным предметам.

Самое большое количество «стобалльников» — 13 — по русскому языку. Четыре выпускника набрали наивысшее количество баллов по обществознанию. По одному «стобалльнику» — в профильной математике и информатике. Через несколько дней выпускники получат результаты остальных экзаменов основного периода. Кроме того, в регион начнут поступать результаты тех, кто сдавал экзамены в резервные дни основного периода.

По мнению начальника управления образования и науки Липецкой области Сергея Косарева, в 2017 году в регионе улучшились результаты по обязательным предметам. Сейчас качество проведения экзаменационной кампании оценивается не по количеству «стобалльников» или по изменению среднего балла по учебным предметам. Главным индикатором успешной сдачи ЕГЭ является проведение процедуры объективно и открыто, без организационных и технологических нарушений.

Сдача ЕГЭ в основной период проходит с 29 мая по 1 июля. В Липецкой области в основном периоде государственной итоговой аттестации принимают участие более 4500 выпускников. Как и в прошлые годы, среди экзаменов по выбору лидирует обществознание. Его сдавали почти 60% одиннадцатиклассников. На втором месте — физика, которую выбрали 30% выпускников. Примерно по 20% школьников выбрали историю и биологию. ЕГЭ в Липецкой области проводится в 33 экзаменационных пунктах на базе общеобразовательных школ. В каждом из них осуществляется видеонаблюдение за ходом испытаний в онлайн-режиме.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев считает, что ЕГЭ — это лишь пропуск к дальнейшему образованию.

«Наша основная задача — создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», — заявил руководитель региона.