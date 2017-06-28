Тегеран, 28 июня, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Неразумные и авантюристские действия Вашингтона в Сирии являются ярким примером «игры с огнем», заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани, 28 июня сообщает Mehr.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Шамхани сделал свое заявление в ответ на недавние угрозы США в отношении сирийского правительства. Вашингтон обвинил Дамаск в «подготовке к еще одному применению химического оружия», добавив, что Сирия «заплатит высокую цену», если такое оружие будет применено.

«Если США действительно искренни в своих заявлениях, они должны предоставить инспекторам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю соответствующую информацию, чтобы претензии США могли быть проверены в сотрудничестве с сирийским правительством», — заявил глава SNSC.

Шамхани заявил, что ранее США уже обвиняли сирийское правительство в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля, однако заблокировали инициативу по отправке международной комиссии в Сирию для расследования возможного применения химоружия, чтобы скрыть ложность своих обвинений.

Напомним, нарушив нормы международного права, 7 апреля США нанесли ракетный удар по военному сирийскому аэродрому Шайрат, бездоказательно обвинив сирийское правительство в том, что 4 апреля в провинции Идлиб было применено химическое оружие.

Иран и Россия направили официальные запросы, чтобы в Сирию выехала международная комиссия по расследованию инцидента с химическим оружием, однако США заблокировали эту инициативу.