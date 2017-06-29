Москва, 30 июня, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Современность неумолимо демонстрирует всем странам мира выгоды экономического объединения. Речь может вестись о формах такого объединения, споры могут вестись вокруг равенства выгод для всех участников, но никоим образом не о том, что «хорошая экономическая война лучше худого мира». С тем, как этот принцип воспринимается европейскими энергетиками, знакомит статья Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

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До того, как Украину постигло майданное безумие, выдаваемое теперь тамошней властью за «обретение независимости от России», на роль энергетического моста между Россией и Европой у нее не было конкурентов. Теперь же на этом поприще уверенно лидирует Белоруссия, проявившая в лице своего руководства недюжинную деловую хватку. И такая позиция совершенно понятна, ведь взгляды европейских экономистов, рассматривавших преимущества единой с Россией энергетической системы, никуда не делись. Они лишь несколько отодвинулись в сторону, пережидая, когда спадет санкционный угар, вызванный украинской провокацией.

Начав с вопросов объединенной европейско-российской энергетики, в которых стремления белорусского руководства были поддержаны с немецкой стороны, Минск продвигается и в сторону китайского проекта OBOR. Уже произведено опробывание железнодорожного маршрута, призванного соединить Белоруссию и Китай постоянной торговой связью. А Китай с надеждой смотрит на возможность закупки белорусских продуктов питания.

Вот от чего отказалась Украина, которая вполне могла бы по-братски разделить с Белоруссией все выгоды своего географического и хозяйственного положения, если бы не погналась за националистическим антироссийским миражом.

Читайте подробности в статье: «Белоруссия вместо Украины»: обзор

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