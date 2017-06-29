Анкара, 30 июня, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Следствие по неудавшемуся перевороту в Турции, имевшему место 15 июля 2016 года, еще продолжается. Но какие бы новые подробности не выяснились в ходе расследования, выгодоприобретатель этого события определился четко. Как Эрдоган воспользовался политическими плодами провала мятежников, рассказывает в своей статье Генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Эрдоган, судя по тем данным, которые предоставляет следственная группа турецкого парламента, знал о готовящемся мятеже заранее. Но важнее проследить действия его и верных ему членов турецкой элиты после подавления мятежа. Что изменилось в Турции за без малого год, прошедший с момента событий? Были развернуты масштабные преследования инакомыслящих или даже только заподозренных в такой крамоле. Главной действующей пружиной, организовавшей армейский мятеж, объявляется организация «Хизмет», главой которой является проживающий в США Фетхулах Гюлен.

Но та картина, которую предоставляют СМИ Эрдоган и его сторонники, противоречит имеющимся у разведки НАТО данным. Ссылаясь на высокопоставленный источник в НАТО, сайт aldrimer. no размещает информацию, согласно которой турецкий президент сам разрабатывал детали мятежа. Таким образом, попытка переворота в 2016 году была ни чем иным, как провокацией, позволившей нынешней Анкаре начать крутую смену политического курса. Руководитель Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль в интервью журналу «Der Spiegel», отметил, что попытка государственного переворота 15 июля была использована в качестве «повода» для «волны зачисток», в результате которой были уволены государственные служащие и арестованы оппозиционеры.

Отметив, что отсутствуют доказательства причастности Гюлена к попытке переворота, Каль добавил: «Турция пыталась убедить нас в этом на каждом этапе, но до сих пор им это не удалось».

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