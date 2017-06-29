Эрдоган сам создал повод для уничтожения политических противников?
Анкара, 30 июня, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Следствие по неудавшемуся перевороту в Турции, имевшему место 15 июля 2016 года, еще продолжается. Но какие бы новые подробности не выяснились в ходе расследования, выгодоприобретатель этого события определился четко. Как Эрдоган воспользовался политическими плодами провала мятежников, рассказывает в своей статье Генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.
Президент Эрдоган, судя по тем данным, которые предоставляет следственная группа турецкого парламента, знал о готовящемся мятеже заранее. Но важнее проследить действия его и верных ему членов турецкой элиты после подавления мятежа. Что изменилось в Турции за без малого год, прошедший с момента событий? Были развернуты масштабные преследования инакомыслящих или даже только заподозренных в такой крамоле. Главной действующей пружиной, организовавшей армейский мятеж, объявляется организация «Хизмет», главой которой является проживающий в США Фетхулах Гюлен.
Но та картина, которую предоставляют СМИ Эрдоган и его сторонники, противоречит имеющимся у разведки НАТО данным. Ссылаясь на высокопоставленный источник в НАТО, сайт aldrimer. no размещает информацию, согласно которой турецкий президент сам разрабатывал детали мятежа. Таким образом, попытка переворота в 2016 году была ни чем иным, как провокацией, позволившей нынешней Анкаре начать крутую смену политического курса. Руководитель Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль в интервью журналу «Der Spiegel», отметил, что попытка государственного переворота 15 июля была использована в качестве «повода» для «волны зачисток», в результате которой были уволены государственные служащие и арестованы оппозиционеры.
Отметив, что отсутствуют доказательства причастности Гюлена к попытке переворота, Каль добавил: «Турция пыталась убедить нас в этом на каждом этапе, но до сих пор им это не удалось».
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