Радио REGNUM: второй выпуск за 28 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- ЛНР отрицает факт пленения ВСУ российского контрактника;
- Порошенко обвинил СССР в коррупции на Украине;
- Законопроект об отмене роуминга внутри РФ внесен в Госдуму;
- Самый большой госдолг у трех регионов;
- Региональные бюджеты получат 1 рубль с литра бензина;
- В РФ утверждена концепция демографической политики Дальнего Востока;
- Совфед одобрил закон о сносе пятиэтажек в Москве;
- В Калининграде обстрелян указатель на единственный в РФ обелиск мотовойскам.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/380