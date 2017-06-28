Саранск, 28 июня, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Мордовия с начала 2017 года увеличила производство молока на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев объем производства молока в малых, средних и крупных предприятиях составил 137,6 тыс. тонн, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве со ссылкой на данные Росстата.

Виктор Волков. Доярки колхоза им. Н.К.Крупской. 1972

По этому показателю Мордовия входит в число 20 лучших регионов России. Первые три позиции занимают Татария, Краснодарский край и Удмуртия.

«Мы намерены сохранить динамику роста сельхозпроизводства. В планах этого года произвести более 415 тыс. тонн молока и достичь 6 тыс. кг надоя от коровы. А к 2022 году мы намерены перешагнуть 7-тысячный рубеж по надоям на одну корову», — поделился планами врио главы Мордовии Владимир Волков.

За 5 лет в развитие мордовского села вложено более 40 млрд рублей. Мордовия входит в первую пятерку регионов страны по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения. На 1 жителя производится 506 литров молока, 345 кг мяса, 1760 штук яиц. Свыше 60% продукции поставляется за пределы республики — в 68 российских регионов и зарубежные страны.