Москва, 30 июня, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Сопоставление военных бюджетов США с другими странами может вызвать оторопь. Кажется, что «в денежном эквиваленте» Вашингтон давно обогнал всех возможных соперников на порядок. Соответствует ли денежное исчисление реальной военной мощи, рассматривает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

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При оценке военного бюджета стоит обратить внимание на реальные стоимости техники и затраты на содержание военнослужащих, стоящие за теми или иными цифрами, пусть даже и очень впечатляющими. Если применить к американскому военному бюджету эту оценочную операцию, то окажется, что соотношение сил не столь уж безнадежно. Американский ВПК, плотно оседлавший родную экономику, задирает цены на оружие и прочие статьи расхода без всякого повода, кроме, возможно, аппетитов непосредственных выгодоприобретателей. 10-кратное завышение по всем статьям уже сейчас очевидно для любого эксперта, готового посмотреть на ситуацию, не поддаваясь гипнозу цифр.

По оценкам же западных специалистов, российская военная школа способна при значительно меньших затратах готовить военнослужащих, превосходящих по своим знаниям и умениям своих западных «коллег». Примерно такая же ситуация существует и в военной промышленности, что неоднократно доказывалось на практике, когда российской военной технике отдавалось предпочтение перед американской или европейской при закупке теми или иными странами.

Сверхдорогие американские проекты, прекрасно выглядящие на рекламных компьютерных роликах, в реальной жизни начинают давать все больше и больше сбоев. Таково следствие бездумного накручивания дороговизны и сложности каждого изделия в погоне за прибылью фирм-изготовителей. В результате американский ВПК начинает выпускать оружие, фигурально выражаясь, «боящееся пыли и сырости». Можно ли привести примеры такого вложения средств в американскую оборонку, которое уже нанесло ущерб военной мощи США на многие сотни миллиардов долларов?

Читайте подробности в статье: Золотой «биг-мак» американского ВПК

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