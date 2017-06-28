Москва, 28 июня, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии с требованиями Роскомнадзора — мессенджер будет включен в реестр ведомства.

TechCrunch Павел Дуров

При этом Дуров уточнил, что Telegram не собирается выполнять требования «закона Яровой», назвав его «нереализуемым технически».

«Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора («на этом точка») и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств», — отметил он в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и потребовал привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством. Данные о компании, управляющей мессенджером, должны быть предоставлены ведомству для внесения их в реестр ОРИ.

Позже Дуров опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация сервиса работает над методом обхода «в два клика» возможной блокировки на территории России.

В соответствии с российским законодательством, Роскомнадзору должно быть предоставлено полное имя компании, страна регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.