Москва, 28 июня, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Рубль дешевеет к доллару и евро, несмотря на поддержку экспортеров в виде уплаты налога на прибыль и дорожающую нефть. 28 июня закончится налоговый период и внутренних факторов не останется. Но останутся внешние факторы, которые пока преимущественно негативные, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов.

kremlinrus.ru Нефтерубль

«Геополитическая обстановка оставляет желать лучшего, так как 28 июня ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до конца 2017 года, а в Сирии опять обострилась ситуация после информации о готовящейся химической атаке войсками Башара Асада. Правда, в случае с продлением санкций никакой интриги не было, и котировки уже учли это ранее», — пояснил эксперт.

«Из негативных внешних факторов также можно назвать и нефтяные цены, которые хоть и растут последние пять дней, но среднесрочный тренд остается нисходящим. Сегодня все внимание и будет приковано к ценам на черное золото, так как вечером Министерство энергетики США опубликует данные по запасам нефти. От них и будет зависеть дальнейшее движение котировок черного золота и курса рубля», — отметил он.

«Сейчас прогнозируется снижение запасов, и если эти данные подтвердятся, то Brent сможет пробить отметку в $47 за баррель и устремиться к $48, что повлечет за собой временное укрепление курса рубля», — считает Чернов.

Однако, по его мнению, «данный сценарий видится маловероятным, потому что 27 июня вечером выходили данные по запасам от американского института нефти (API), и вопреки ожиданиям на снижение запасов они показали рост на 851 тысячу баррелей».

«Поэтому сегодняшняя публикация данных по запасам скорее повторит вчерашнюю статистику от API. В таком случае цены на нефть марки Brent постараются протестировать отметку в $44 за баррель, а российский рубль упадет до отметок 68,75 против евро и 60,20 против доллара», — полагает эксперт.

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