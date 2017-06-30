Великий Новгород, 30 июня, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Можно ли распространить опыт прямой линии с президентом на региональный уровень? Что выйдет, если организовать прямую встречу граждан и представителя президента? За ходом эксперимента, проведенного в Великом Новгороде, следила корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина.

Szfo.gov.ru Встреча с жителями Великого Новгорода

В Новгородской областной филармонии вечером 20 июня состоялась встреча с жителями Великого Новгорода, которую провели полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Сначала вопросы горожан были достаточно робкими, выступления начинались со слов благодарности городскому руководству, но после шуточного замечания представителя президента о царящей в зале «идиллии», постепенно темы сместились в сторону реально тревожащих людей проблем. Вопросы отличались разнообразием.

Некоторое время было посвящено рассуждению о крупном городском проекте — строительстве аэропорта. Как оказалось, проект требует дополнительных проверок с точки зрения рентабельности, чтобы удобство, достигнутое на первоначальном этапе, не обернулось тяжким бременем для городского бюджета. Не обошлось и без ситуаций, которые можно причислить к конфликтным. Так, когда слово попросили депутаты областной думы, было решено, что данный формат не подходит для их выступлений. В ответ несколько депутатов покинули зал, вероятно, обидевшись. Но потом вернулись.

В целом же можно считать, что встреча представителя президента с горожанами прошла вполне плодотворно и явилась неким «экзаменом» для врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Экзаменом, который ему удалось пройти.

Читайте подробности в статье: Идиллия с демаршем: как власти с новгородцами встречались

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Ольги Лариной, посвященные новостям и событиям Великого Новгорода.