Москва, 28 июня, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Цены на нефть 28 июня в середине дня слегка снижаются. Сырьевые котировки не отыграли в полной мере свежий отчет от API по запасам черного золота, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

По ее мнению, нефтяной рынок, по всей видимости, ждет данных от Минэнерго США, и только после них начнет двигаться.

«Средние прогнозы предполагают, что Минэнерго сообщит о снижении запасов сырой нефти на 2,1 млн баррелей после сокращения на 2,5 млн баррелей на прошлой неделе. При этом запасы бензина и дистиллятов с большой долей вероятности снова вырастут», — сказала эксперт.

«Именно эти компоненты отчета сейчас больше всего беспокоят инвесторов: ставка на внутренний спрос в США до сих пор себя не оправдала», — считает Бодрова.

«Определенный интерес к покупкам нефти остается со стороны НПЗ, однако этого недостаточно, чтобы повлиять на цены. Сезонный фактор, связанный с ростом спроса среди американцев на бензин для автомобилей в разгар отпускного сезона, пока себя не оправдывает», — полагает она.

«Дневные вялые торги вокруг $46,85 по сорту Brent могут в любой момент смениться бурными движениями в ту или иную сторону», — отметила эксперт.

Добавим, 28 июня баррель североморского сорта Brent потерял 0,1% и стоит $46,85. За «бочку» легкой нефти WTI дают $44,08 (-0,3%).

Читайте также: «Нефть может снова упасть»