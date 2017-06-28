Москва, 28 июня, 2017, 16:13 — ИА Регнум. «Где обещанные президентом 1,77% ВВП на науку?», «Разрушение науки и образования — заслуга МВФ и Правительства», «Не будет на Руси науки — на четвереньки встанут внуки» … Эти и похожие по смыслу транспаранты держали в руках участники митинга 28 июня 2017 года на Суворовской площади Москвы. Представители профсоюза РАН требуют от правительства выполнения «майских указов» президента страны о финансировании науки (№599 от 7.05.2012 г.)

Елена Ковачич ИА REGNUM Транспарант на митинге профсоюза РАН 28 июня 2017 года

Несмотря на зафиксированный в этих указах курс на увеличение затрат на исследования и разработки, правительство РФ в последние годы проводит политику сокращения бюджетных расходов на гражданскую науку. Это же касается и фундаментальных исследований, финансирование которых во всем мире — зона ответственности государства. С такими заявлениями накануне митинга выступили участники пресс-конференции профсоюза Российской Академии наук. Позицию ученых для ИА REGNUM озвучил глава профсоюза РАН Виктор Калинушкин.

Вопрос не ко мне. Меня тоже удивляет, почему не выполняется указ президента. Возможны ссылки на ухудшившуюся макроэкономическую ситуацию после 2012 года. Наверное, в этом есть основа. Но тогда правительство должно честно сказать, что из-за того, что ухудшилась ситуация, просим президента скорректировать такие-то свои указы. Это было бы понятно. А в такой ситуации, когда ничего не говорится, причем указ об увеличении финансирования сорван, а увеличение зарплат требуют выполнить, возникает парадоксальная ситуация, когда вы убрали материальную базу для выполнения второго указа, а хотите, чтобы его выполняли.

Никак не объясняет. Мы многократно обращались с разного рода письмами с начала 2015 года, когда нам было ясно, что указ будет сорван, но должна быть какая-то производная. Ее не было. Сначала отговаривались, типа, подождите. Потом насчитали максимальное увеличение 1.15, потом оно пошло вниз. Такая примерно ситуация.

Елена Ковачич ИА REGNUM Митинг профсоюза РАН. Москва, 28 июня 2017 года

Огрубляя ситуацию: одна десятая процента ВВП — это примерно 100 млрд, а семь десятых — это 700 миллиардов. Это деньги достаточно большие. Они-то еще говорят, что государство не должно все давать. Но в указе было написано — «правительству обеспечить».

Как-то помогают. Но ситуация такая — они и Минобрнауки подают соответствующие заявки в Минфин, в правительство. В этом году ФАНО была подана заявка на 18 млрд рублей, дали 5,6 млрд. Они пытаются что-то сделать, но ситуация такая.

Я надеюсь, что она подтолкнет правительство к тому, чтобы какие-то шаги по увеличению финансирования в части выполнения указов президента предпринять.

Елена Ковачич ИА REGNUM Митинг профсоюза РАН. Москва, 28 июня 2017 года

Выступавшие на митинге представители научных организаций РАН отмечали, что все меньше средств выделяется на проведение исследовательских работ, не хватает денег на закупку нового оборудования и поддержание научной инфраструктуры. Идут постоянные сокращения сотрудников. «Сокращение ради выживания» — такую логику действий навязывают науке. И все для того, чтобы сохранить текущий уровень материального обеспечения исследований. Беда в том, что этот уровень и без того крайне низок. Его никак не хватит для решения амбициозных задач, поставленных президентом перед учеными, перед страной — задач модернизации экономики страны, обеспечения лидерства России на мировом рынке.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), наиболее развитые страны — США, Япония, Франция, Нидерланды и т. д., — расходуют на фундаментальные исследования 0,4 — 0,6% ВВП, среднеразвитые страны — Венгрия, Греция, Польша, Португалия, Эстония, — 0,2 — 0,4% ВВП. А в России с 2015 по 2019 годы финансирование фундаментальной науки должно сократиться с 0,16% ВВП (уровень Мексики) до 0,13% ВВП (уровень Чили).

Вряд ли при таком финансировании наша наука окажется конкурентоспособной. Она, отмечали выступающие, будет медленно деградировать, а отставание от развитых стран только усилится.

Елена Ковачич ИА REGNUM Митинг профсоюза РАН. Москва, 28 июня 2017 года

От правительства митингующие потребовали: увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77% ВВП, как предусмотрено Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 599, в том числе довести расходы федерального бюджета на фундаментальные исследования до 0,22% ВВП уже в 2018 году.

На РНФ (Российский научный фонд) ученые требуют 30 млрд рублей; на РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) — 25 млрд; 20 млрд на государственное задание подведомственных ФАНО России научных организаций; на финансирование фундаментальных исследований в государственных научных организациях иной ведомственной принадлежности и вузах — 10 млрд рублей.

Елена Ковачич ИА REGNUM Митинг профсоюза РАН. Москва, 28 июня 2017 года

Если правительство нас не услышит, заявил глава профсоюза РАН, то в сентябре ученые готовы вновь выйти на митинги, проведя их по всей стране. «Мы не должны молчать, когда душат науку», — уверены протестующие.