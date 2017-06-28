Москва, 28 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Совфеде прорабатывают вопрос о блокировке иностранных СМИ, вещающих на Россию, за нарушение ими российского законодательства, сообщил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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«(Необходимо) обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — сказал Климов.

В комиссии предлагают наделить Роскомнадзор правом блокировать несоблюдающие российские законы СМИ.

В Совфеде также рассматривают вопрос о наделении Минюста России правом проводить расследование для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России.