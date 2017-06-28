Пекин, 28 июня, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Landwind официально представил обновленную версию популярного городского кроссовера Landwind X7, известного во всем мире благодаря практически полному копированию британского кроссовера Range Rover Evoque. Новинка поступит в продажу на территории КНР уже в третьем квартале 2017 года.

58che.com Landwind X7

Физические габариты обновленного Landwind X7 остались неизменными по сравнению с предшествующей моделью. Дизайнеры Landwind доработали экстерьер автомобиля, интерьер кроссовера также подвергся незначительным изменениям, пишет «Тайпин цичэ».

Новинка получила новую версию двигателя — в дополнение к 2,0-литровому бензиновому двигателю (190 л.с.) была добавлена 1,5-литровая версия мотора, мощность которого составляет 160 л.с.

В зависимости от комплектации покупатели смогут выбрать между 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач и 6-ступенчатым «автоматом».

Обновленный Landwind X7 в минимальной комплектации станет значительно дешевле своего предшественника. Новый Landwind X7 в базовой комплектации обойдется покупателю всего в 100 тыс. юаней, в то время как в настоящее время стоимость Landwind X7 составляет 129 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле крупнейший китайский автопроизводитель Cherry официально представил обновленную версию популярного городского кроссовера Tiggo 5. Новинка поступит в продажу на территории КНР во второй половине 2017 года.