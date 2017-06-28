Украина, 28 июня, 2017, 15:53 — ИА Регнум. На территории Донецкой области взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в интервью Би-би-си сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

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По словам Гитлянской, один сотрудник СБУ скончался от полученных травм, пострадали еще четыре человека. Происшествие расценивается как террористический акт.

Как уточняет «Украинская правда», инцидент произошел 27 июня в Константиновском районе Донецкой области. В числе раненых — сотрудники департамента контрразведки.

Предположительно, был совершен подрыв взрывного устройства. К расследованию приступила военная прокуратура Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль Mercedes. За рулем находился руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, он скончался от полученных травм.

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