Бишкек, 28 июня, 2017, 15:48 — ИА Регнум. «Решение о списании долгов говорит о том, что мы думаем о будущем, и о том, что отношения России с Киргизией построены не на какой-то выгоде, а на основе дружбы и сотрудничества. Наши отношения построены именно на взаимопонимании, взаимовыручке и поддержке», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече со спикером киргизстанского парламента Чыныбаем Турсунбековым.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

Он отметил, что российская делегация прибыла в Бишкек для того, чтобы «на парламентском уровне решить вопросы, влияющие на взаимодействие России и Киргизии».

«Наша задача — обеспечить законодательную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Чыныбай Турсунбеков сообщил о том, что в ходе переговоров стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются киргизстанские мигранты, работающие в России.

В частности, по его словам, речь шла о запрете иностранцам работать водителями, если у них нет выданных в России прав, и о «черном списке» ФМС, куда попадают, в том числе мигранты, совершившие незначительные правонарушения.

«Россия наш надежный друг и мы уверены, что все возникающие вопросы будут решаться в ходе практической совместной работы», — подытожил киргизстанский спикер.

ИА REGNUM напоминает, что во время состоявшегося в середине июня 2017 года государственного визита президента Алмазбека Атамбаева в Москву было подписано соглашение о списании оставшихся $240 млн (14 млрд 132,23 млн рублей по текущему курсу) государственного долга Киргизии перед Россией. Отметим, что за последние 11 лет российские власти в общей сложности простили Киргизии долг в $703,2 млн (около 41 млрд 407,44 млн рублей).

Отметим, что спикер киргизстанского парламента Чыныбай Турсунбеков упоминается в качестве возможных кандидатов на пост президента Киргизии на выборах, назначенных на 15 октября 2017 года.