Вашингтон, 28 июня, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Газета The New York Times продолжает публиковать вымышленные истории об американском президенте Дональде Трампе, поэтому она не что иное как пародия на СМИ, 28 июня написал глава Белого дома в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Неудачники из The New York Times публикуют все новые и новые лживые истории обо мне. Они даже не позвонят, чтобы установить факты. Пародия на СМИ!» — заявил американский президент.

В одном из своих твиттов Трамп спросил, как насчет прочих СМИ, распространяющих недостоверные данные: NBC, CBS, ABC, The Washington Post.

«Все они — фальшивые новости!» — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня телеканал CNN объявил об увольнении трех сотрудников, причастных к опубликованному на сайте телекомпании расследованию «связей» бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

После этого Трамп в соцсети написал, что телеканалу следовало бы убрать и прочие «фальшивые материалы». Он назвал эти информационные продукты фейковыми новостями.