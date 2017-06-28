Киев, 28 июня, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Около половины жителей Украины проживают в черте бедности, заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи, доктор экономических наук Элла Либанова, сообщает 28 июня «ГолосUA».

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По ее словам, понятие черты бедности можно трактовать по-разному. Например, если спрашивать самих граждан, то проживающими за чертой бедности считают себя около 70% жителей Украины. А если за основной критерий брать официальный прожиточный минимум, то тогда за чертой бедности окажутся почти все жители Украины.

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Тем не менее, примерное реальное число граждан, живущих в нищете, оценить можно, считает эксперт.

«Если говорить о реальных вещах и приплюсовать еще сверху 10%, в которые входят люди, рискующие свалится за черту бедности, то можно сказать, что [за чертой бедности проживают] 30−40% [граждан Украины]», — сказала Либанова.

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Напомним, ранее директор Института демографии заявила, что к 2050 году численность населения на Украине уменьшится до 35 млн человек. Примерно такие же оценки дает и ООН — 30−32 млн человек останутся на Украине к 2050 году