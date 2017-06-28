Курганская область, 3 сентября, 2007, 12:07 — ИА Регнум. 1 сентября в Курганской области открылось новое учебное заведение: областной лицей-интернат для одаренных детей. Как сообщили 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, лицей, созданный на базе детского дома "Гренада", принял первую сотню лучших учеников области.

Учащиеся десятых и одиннадцатых классов будут обучаться в лицее по трем профилям: физико-математический, биолого-химический и социально-гуманитарный. Чтобы попасть в число лицеистов, выпускники девятых и десятых классов после основных экзаменов проходили тестирование по профильным предметам.

Кроме основных школьных предметов преподаватели городских вузов и учителя высшей категории будут проводить с лицеистами дополнительные занятия по выбранной специализации.