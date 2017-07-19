Санкт-Петербург, 19 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 июля Временное правительство решило издать следующие постановления:

В. И. Ленин выступает с докладом

«Всех участвовавших в организации и руководстве вооруженным выступлением против государственной власти, установленной народом, а также всех призывавших и подстрекавших к нему арестовать и привлечь к судебной ответственности как виновных и в измене Родине, и предательстве революции».

«1) Виновный в публичном призыве к убийству, разбою, грабежу, погромам и другим тяжким преступлениям, а также к насилию над какой-либо частью населения, наказывается заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет или заключением в крепости на срок не свыше трех лет.

2) Виновный в публичном призыве к неисполнению законных распоряжений власти наказывается заключением в крепости на срок не свыше трех лет или заключением в тюрьме.

3) Виновный в призыве во время войны офицеров, солдат и прочих воинских чинов к неисполнению действующих при новом демократическом строе армии законов и согласных с ними распоряжений военной власти наказывается как за государственную измену.

4) Настоящее постановление до опубликования Сенатом привести в действие по телеграфу».

Правительство поручило министру труда Скобелеву и временно управляющему морским министерством Лебедеву совместно с представителями ВЦИК и ИК ВСКД Гоцем и Авксентьевым объединить в своих руках все действия военных и гражданских властей по восстановлению и поддержанию революционного порядка в пределах Петроградского военного округа.

Временное правительство постановило пополнить комиссию из четырех при главнокомандующем Петроградским военным округом, за выходом из нее Лебедева, Черновым и представителем совета союза казачьих войск Аникеевым.

Керенский выехал из Молодечно в Петроград. На станции Полоцк поезд Керенского потерпел крушение, причем у вагона-салона, где спал Керенский, была разрушена передняя стенка и выбиты окна. Керенский не пострадал.

Керенский встречается с военными. Фото И. Рахст

Заседание Временного правительства, начавшееся в 10 часов вечера, закончилось около 4 часов утра. Около 2 часов ночи было принято решение арестовать Ленина и других лиц. На квартиру к Ленину был послан наряд для производства обыска и ареста. Ленина в квартире не оказалось

Прокурорский надзор на основании распоряжения Временного правительства подписал ордер об аресте Ленина, Зиновьева и Каменева.

«Известия» пишут:

«За последние 2 дня Управа сильно опасалась за судьбу своих складов. Первый день волнений она охраняла их своими силами, теперь там имеется солидная охрана. Разгромов не было».

В ночь с 6-го на 7-е около 5 час. утра к квартире Стеклова явилась группа вооруженных солдат и офицеров, требуя их впустить, говоря, что у них есть предписание штаба. Из квартиры сообщили в Исполком и Скобелеву. У последнего был Керенский, который приехал тотчас к квартире Стеклова и приказал офицерам и солдатам разойтись. После отъезда Керенского оставшиеся офицеры и солдаты угрожали разгромить квартиру. Прибыли два броневика от Исполкома с Авксентьевым, и Стеклов уехал в Таврический дворец.

Закрылась 2-я сессия Главного Земельного Комитета. На заключительном заседании был заслушан доклад особой комиссии по разработке проекта основания земельной реформы.

«Известия» опубликовали заявление от ВЦИК:

«В связи с распространившимися по городу и проникшими уже в печать обвинениями Н. Ленина и других политических деятелей в получении денег из темного немецкого источника, Исполком доводит до всеобщего сведения, что им, по просьбе представителей большевистской фракции, образована комиссия для расследования этого дела. Ввиду этого, впредь до окончания работ этой комиссии, ВЦИК предлагает воздержаться от распространения позорящих обвинений и от выражения своего отношения к ним и считает всякого рода выступления по этому поводу недопустимыми».

«Листок Правды» пишет:

«Существует на свете бывший член 2-ой Гос. Думы Алексинский, которого с.-р. и меньшевики, правящие партии в Советах Р., С. и Кр. Д., отказались допустить в Исполком Совета Р., С. и Кр. Д., пока он не реабилитирует себя… Так как Алексинский настолько прославил себя клеветами, что в Париже журналисты разнообразнейших партий объявили его клеветником, Алексинский не стал восстанавливать своей чести перед Исполкомом, а предпочел спрятаться в плехановской газете «Единство», выступая в ней сначала за инициалами, а потом, осмелев, и открыто.

4 июля днем несколько большевиков получили от знакомых предостережение, что Алексинский сообщил ком-ту журналистов в Питере какую-то новую клеветническую пакость… Сталин, член ЦИК, сказал об этом Чхеидзе. Чхеидзе от своего имени, как председатель ЦИК, и от имени Церетели обратился тотчас по телефону во все редакции с предложением воздержаться от напечатания клевет Алексинского. Большинство газет выразило готовность исполнить его просьбу…»

Николай Чхеидзе

В результате клевета попала лишь в желтую, черносотенную газету «Живое слово». Содержание клеветы следующее. Некий прапорщик Ермоленко попал в германский плен и там согласился на предложение германских военных сфер: «ехать в Россию, но с целью вести пропаганду идеи скорейшего заключения мира и отделения Украины от России». Из газеты «Живое слово»:

«Офицеры германского генерального штаба ему сообщили, что такого же рода агитацию ведут в России агенты германского генерального штаба: председатель «Союза освобождения Украины» Скоропись-Иолтуховский и Ленин».

«Листок Правды» продолжает:

«В чем политическое значение этой клеветы? Во-первых, в том, что без лжи и клеветы не могут обойтись политические противники большевиков. До того они низки и низменны.

Во-вторых, в том, что мы получаем ответ на вопрос, поставленный заголовком статьи: «Где власть и где контрреволюция?».

Доклад об Ермоленко и его показаниях, по словам газеты, «был послан Керенскому еще 16 мая», но до 5 июля «обе власти (Временное правительство и ЦИК) бездействуют. Генеральный штаб ведет сношения с Алексинским, недопущенным за клеветничество в Исполком Совета». «А вчера ночью, 4 июля, и Чхеидзе, и Церетели просят газеты не печатать явной клеветы».

«Закулисная контрреволюция: кадеты, известные круги генерального штаба и подозрительная, получерносотенная пресса, вот кто не бездействует; вот кто «работает» дружно вместе, вот та среда, из которой питается обстановка погромов, попыток погромов, выстрелы в манифестантов и так далее, и так далее…»

Российский фронт в районе 11-й армии был прорван вражескими войсками. Началось отступление русских войск.

Деникин пишет:

«Генерал Бем-Эрмоли… все свои резервы стягивал на Злочевское направление. Туда же двигались и перебрасываемые с Западного европейского фронта германские дивизии. Пришлось, однако, часть резервов перебросить за Днестр, против 8-й русской армии. Они подоспели ко 2 июля, внесли некоторую устойчивость в расстроенные ряды 3-й австрийской армии, и с этого дня на Ломнице начинаются позиционные бои, достигающие иногда большого напряжения, с переменным успехом.

Сосредоточение германской ударной группы между верхним Серетом и ж. д. линией Тарнополь — Злочов закончилось 5 июля.

6-го, после сильной артиллерийской подготовки, эта группа атаковала 11-ю армию, прорвала ее фронт и начала безостановочное движение на Каменец-Подольск, преследуя корпуса 11-й армии, обратившиеся в паническое бегство. Штаб армии, за ним Ставка и печать, презрев перспективу, обрушились на 607-й Млыновский полк, считая его виновником катастрофы. Развращенный, скверный полк самовольно ушел с позиции, открыв фронт. Явление весьма прискорбное, но слишком элементарно было бы считать его даже поводом. Ибо уже 9-го комитеты и комиссары 11-й армии телеграфировали Временному правительству «всю правду о совершившихся событиях»:

«Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался.

Большинство частей находится в состоянии всевозрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу — на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить на поддержку обсуждалось часами на митингах, почему поддержка опаздывала на сутки. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника…

На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов — с ружьями и без них, — здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части… Положение требует самых крайних мер… Сегодня главнокомандующим, с согласия комиссаров и комитетов, отдан приказ о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду… содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно обрушиться на всех, кто малодушием губит и продает Россию и революцию».

Тяжелая автомобильная радиостанция русской армии

Милюков пишет о тенденциозности сводок из ставки, подчеркивающих разгром российской армии:

«Ночью с 6 на 7 июля — как раз тогда, когда в Петроград вступили военные части для усмирения большевистского восстания, пришли в столицу первые известия о прорыве фронта. Начиная с 8 июля газеты начали печатать намеренно откровенные телеграммы с фронта, поразившие как громом русскую общественность.

Вот первая телеграмма этого рода, посланная с фронта 6-го и напечатанная в газетах 8 июля. «В 10 часов 607-й Млыновский полк, находившийся на участке Виткув — Минаюв, самовольно оставил окопы и отошел назад, следствием чего явился отход и соседей, что дало возможность противнику развить свой успех. Наша неудача объясняется в значительной степени тем, что под влиянием агитации большевиков многие части, получив боевой приказ о поддержании атакованных частей, собирались на митинги и обсуждали, подлежит ли выполнению приказ, причем некоторые полки отказывались от выполнения боевых поручений, уходили с позиций без всякого давления противника. Усилия начальников и командиров побудить к исполнению приказов были бесплодны».

Управляющий морским министерством Лебедев приказал вызвать в Петроград контр-адмирала Вердеревского, который по прибытии был арестован 7 июля на квартире морского министра.

В течение всего дня в Петроград прибывали различные войсковые части пятой армии. Прибыли 14-я кавалерийская дивизия, 14-й Донской казачий полк, уланская дивизия, 177-й Изборский полк, Малороссийский, Драгунский полки и другие. Прибывшие в большом количестве казачьи части настроены очень агрессивно.

На Знаменской площади с крыши одного дома неизвестно кем была открыта пулеметная стрельба в проходивший на улице только что прибывший 117-й Изборский пехотный полк. В это же время 3-й эшелон этого же полка был обстрелян из пулемета с чердака дома № 14 по Миргородской улице около Николаевского вокзала. Найдены в обоих случаях места установки пулеметов, но виновники не обнаружены. Такая же провокационная стрельба из окон домов по прибывающим частям наблюдалась во многих других местах.

Обстрел засады в Петрограде

Издан приказ командующего сводным отрядом (войск, подходивших к Петрограду на защиту правительства) члена ВЦИК поручика Мазуренко:

«Согласно распоряжению Временного правительства по соглашению с ВЦИК и ИК ВСКД я назначен командующим сводным отрядом действующей армии. Граждане воины! Высший орган революционной демократической власти призывает вас поддержать и утвердить торжество революции и свободы. Мы обязаны закрепить и отстоять дело революции от злостных посягательств, с какой бы стороны они ни исходили…

Мы, представители стоящей на фронте армии… можем быть только с теми, кто, как и мы, стоит на страже завоеваний революции, кто честно и сознательно выполняет волю большинства революционной демократии, выраженную в постановлениях всероссийских съездов С. Р. и К. Д. Мы будем… выполнять распоряжения и приказы центральных органов революционной демократии и Временного правительства».

В 4 часа дня, по распоряжению военных властей, 150 юнкеров с двумя пулеметами прибыли на дачу Дурново с тем, чтобы удалить захвативших дачу рабочих и анархистов. Когда прибыли юнкера, то выяснилось, что большинство обитателей дачи ее покинуло. Несколько раз во время обыска двор заполнялся толпами рабочих, враждебно настроенных к юнкерам, начинались митинги. Юнкера предложили рабочим очистить двор. Не решаясь оказать сопротивление, рабочие с гиканьем и свистом покидали двор. Когда юнкера закрывали железные ворота дачи, рабочие налегли на них и не дали закрывать, опять пришлось угрожать им стрельбой.

Правительственными войсками были заняты Петропавловская крепость и дворец Кшесинской.

«Листок Правды» печатает объявление большевистских организаций:

«Рабочие, солдаты! Демонстрация 3-го и 4-го июля закончилась. Вы сказали правящим, каковы ваши цели.

Темные и преступные силы омрачили ваше выступление, вызвав пролитие крови. Вместе с вами и со всей революционной Россией мы скорбим о павших в эти дни сынах народа. Ответственность за жертвы падает на подпольных врагов революции. Но исказить смысл вашей демонстрации им не удалось и не удастся.

Теперь остается ждать, какой отклик найдет во всей стране ваш клич: «Вся власть Советам!». Демонстрация закончилась — начинаются снова дни упорной агитации, просвещения отсталых масс, привлечения на нашу сторону провинции.

Товарищи рабочие и солдаты! Мы призываем вас к спокойствию и выдержке, не давайте злобствующей реакции никакого повода обвинять вас в насилиих, не поддавайтесь на провокацию. Никаких выступлений на улицах, никаких столкновений… Вся жизнь действует за нас».

Возобновились работы на Путиловском заводе.

В Москве объявлена всеобщая забастовка на всех заводах металлообрабатывающей промышленности; забастовало больше половины металлистов Москвы и окрестностей. Ввиду того, что промышленники согласились на третейский суд, делегатское собрание в ночь на 7-е постановило временно стачку прекратить.

Внутренний вид мастерской завода

В Иваново-Вознесенске с 11 часов утра на всех фабриках и заводах работы прекратились. Демонстрация, в которой принимало участие по крайней мере 20 000 человек и которая шла под большевистскими лозунгами, охранялась вооруженной ротой солдат и конными милиционерами и носила вполне мирный характер.

В связи с принятием сеймом проекта автономии Финляндии, сегодня вечером сенат подал в отставку.

Состоялось заседание Центрального совета профсоюзов, совместно с членами правлений профсоюзов Петрограда. Анисимов делает доклад от Бюро Исполкома, где выступает против передачи власти Советам, так как, по его мнению, «это вызовет контрреволюционное движение из провинции». Предлагает слиться на почве деловой работы всем социалистическим течениям.

Рязанов говорит о необходимости для профессионального движения связи с политическими движениями.

«Опыт 1906 года показал нам, что все удары, которые сыпала реакция, больнее всего падали на профессиональное движение и организации. Теперь мы вновь почувствовали на профессиональных организациях те же самые приемы безумной военной власти, какие практиковались во времена реакции…»

Речь Рязанова ежеминутно прерывается то возгласами протеста, то бурными аплодисментами и криками «браво».

Каменский от имени ВЦИК призывает собрание принять-таки решения, которые помогут ВЦИК в его мероприятиях.

Троцкий говорит о различии между революционной демократией и революционным пролетариатом.

«Все представители демократического порядка сперва пишут: «Свобода, равенство и братство», а потом инфантерия, кавалерия, артиллерия. Классовая пролетарская организация не может брать на себя роль палача даже при эксцессах революционного пролетариата. Наиболее ясной и верной точкой зрения в оценке развертывающихся событий мы считаем точку зрения пролетарского сознания…

Теперь мы закончили роман мелкой буржуазии с крупной и средней буржуазией и кончили этот роман очень радикально. Неужели весь пролетариат Петрограда, этот цвет рабочего класса России, вышел на улицу только под влиянием провокации? Вызвать его не могли никакие провокации — вызвали его какие-то особо глубокие причины».

Астров, Левин, Ильинский, Рожановский выступают против «частичных выступлений» и за поддержку политики ВЦИК. Заруцкий поддерживает выступавших в июльские дни.