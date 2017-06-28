Москва, 28 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей пытались отправить в Роскомнадзор ложные уведомления о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 июня на странице Роскомнадзора «Вконтакте».

Логотип мессенджера Telegram

Отмечается, что фейковые уведомления поступали в ведомство через форму на официальном сайте. Выяснилось, что пользователи Twitter и Telegram, выдавая себя за руководство интернет-компаний, призывали других отправлять ложные уведомления.

Как пояснили в Роскомнадзоре, «благородные порывы любителей интернета» являются предоставлением заведомо ложных сведений, так как процедуру регистрации в реестре должны выполнить сами компании.

«Кроме того, нам кое-что известно об оригинальных идентификационных данных интернет-компаний, так что нас не получится обвести вокруг пальца даже вам, хитрым и остроумным интернет-пользователям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и потребовал привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством. Данные о компании, управляющей мессенджером, должны быть предоставлены ведомству для внесения их в реестр ОРИ.

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26 июня в ФСБ заявили о том, что мессенджером Telegram пользовались члены запрещенных в России террористических организаций и их зарубежные кураторы. Так, с помощью Telegram координировались действия исполнителей теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года.

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