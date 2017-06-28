Бишкек, 28 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «Отношения Киргизии и России — это отношения двух государств, связанных пуповиной», — заявил президент Алмазбек Атамбаев на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, пишет ИА «24.kg».

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Глава государства подчеркнул, что «считает одним из главных своих достижений на посту президента Киргизии то, что смог поднять отношения с Российской Федерацией на должный уровень».

Также киргизстанский лидер отметил, что «каждая встреча с представителями России знаменательна, так как встречаешься будто с родней», сообщил «Sputnik Кыргызстан».

«Сегодня между странами уже установились братские отношения. Для киргизов Россия является прародиной, потому что мы с Алтая. Надеюсь, что с каждым годом наши отношения будут крепнуть. Рад вас видеть, приезжайте почаще, отдыхайте у нас», — обратился Атамбаев к участникам российской делегации.

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посетил Москву с государственным визитом. Киргизстанский лидер обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд вопросов, касающихся перспектив сотрудничества Киргизской Республики и Российской Федерации.

По итогам переговоров главы государств подписали соглашение о списании долга Киргизии перед Россией — $240 млн (14 млрд 132,23 млн рублей по текущему курсу).

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