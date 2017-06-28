Алмазбек Атамбаев: Киргизия и Россия связаны «пуповиной»
Бишкек, 28 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «Отношения Киргизии и России — это отношения двух государств, связанных пуповиной», — заявил президент Алмазбек Атамбаев на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, пишет ИА «24.kg».
Глава государства подчеркнул, что «считает одним из главных своих достижений на посту президента Киргизии то, что смог поднять отношения с Российской Федерацией на должный уровень».
Также киргизстанский лидер отметил, что «каждая встреча с представителями России знаменательна, так как встречаешься будто с родней», сообщил «Sputnik Кыргызстан».
«Сегодня между странами уже установились братские отношения. Для киргизов Россия является прародиной, потому что мы с Алтая. Надеюсь, что с каждым годом наши отношения будут крепнуть. Рад вас видеть, приезжайте почаще, отдыхайте у нас», — обратился Атамбаев к участникам российской делегации.
ИА REGNUM напоминает, что в середине июня 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посетил Москву с государственным визитом. Киргизстанский лидер обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд вопросов, касающихся перспектив сотрудничества Киргизской Республики и Российской Федерации.
По итогам переговоров главы государств подписали соглашение о списании долга Киргизии перед Россией — $240 млн (14 млрд 132,23 млн рублей по текущему курсу).
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