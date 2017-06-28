Калуга, 28 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. 579 человек, в том числе 195 детей, пострадали от укуса клещей в Калужской области с начало 2017 года. Как сообщили 28 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лабораторно было зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза.

JerzyGorecki Клещ

За аналогичный период 2016 года в области было выявлено 11 случаев клещевого иксодового боррелиоза. Всего лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области исследовано 467 экземпляров иксодовых клещей, микроорганизмы из рода Borrelia выделены в 59 случаях или 12,6% от общего числа укусивших жителей клещей.

За 6 месяцев 2017 года против клещевого энцефалита привито 93 человек, в том числе 14 детей выезжающих в неблагополучные территории. Также проведены акарицидные обработки в летних оздоровительных учреждениях, в местах массового отдыха людей, парках и скверах на площади 217,6 Га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рекорд по опасным укусам в Калужской области был поставлен в октябре 2016 года, когда за одну неделю пострадал 51 человек, в том числе 24 ребенка. Укусы регистрировали в десяти районах Калужской области, а также в самой Калуге и Обнинске. Тогда лабораторно исследовали 79 экземпляров иксодовых клещей, а число людей, зараженных боррелиями, составило 17,7%.