Чита, 28 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В Забайкалье огнем охвачено сейчас более 27 000 га лесных угодий. Информацию об этом со ссылкой на данные краевого министерства природных ресурсов приводят местные СМИ.

skeeze Лесные пожары

Известно, что основная масса возгораний приходится на 14 районов края. Еще 6 лесных пожаров на общей площади 2445 га произошло в Акшинском, Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкальском и Улетовском районах.

Кроме того, под постоянным наблюдениям лесники держат 18 лесных возгораний, случившихся в труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Каларского и Тунгиро-Олекминского районов. Также 4 пожара общей площадью 179 га. действуют в Каларском, Могочинском и Тунгокоченском районах.

Известно также, что напряженная обстановка с пожарами стала причиной закрытия для посещения гражданами озера Арей (Улетовский район).

Всего, по данным Забмедиа, на территории лесного фонда Забайкальского края действуют сейчас 61 пожар. В борьбе с огнем участвуют 835 человек, задействовано 168 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 10 по 30 июня в Забайкальском крае введен режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.