Ташкент, 28 июня, 2017, 14:28 — ИА Регнум. С сентября 2016 года по 19 июня 2017 года в виртуальную приемную президента Узбекистана поступило около 900 тысяч обращений. Как сообщает 28 июня пресс-служба президента Узбекистана, более 93 тысяч из них касаются деятельности органов внутренних дел, около 56 тысяч — судебных инстанций, свыше 50 тысяч — прокуратуры, 43 тысяч — органов юстиции, 6,2 тысячи — налоговой и чуть более одной тысячи — таможенной служб.

Peretz Partensky Узбекская милиция

Люди жалуются президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, что в этих инстанциях им приходится сталкиваться с непониманием, нежеланием вникнуть в проблему, бюрократическими проволочками.

Пресс-служба сообщает, что 20−23 июня в Ташкенте состоялся выездной прием Службы по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата президента Узбекистана.

В течение четырех дней при участии представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел и юстиции, государственных налогового и таможенного комитетов рассматривались вопросы, касающиеся деятельности именно этих инстанций. За содействием на прием пришли более 600 человек.

«Осуществляемые в настоящее время реформы в судебно-правовой сфере, коренное совершенствование деятельности органов внутренних дел и прокуратуры прежде всего направлены на укрепление гарантий защиты конституционных прав граждан, обеспечение верховенства закона, повышение уровня доверия народа к госорганам», — говорится в сообщении.

Однако выездной прием показал, что еще существуют определенные проблемы в этой сфере, отмечает пресс-служба главы государства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов человека».

Мирзиёев заявил, что обеспечение верховенства закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране.

Читайте также: В каждом районе Ташкента открылись народные приемные президента