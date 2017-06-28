Орловская область, 17 августа, 2011, 13:38 — ИА Регнум. 33 млн 273 тыс. рублей составила стоимость реализованного имущества должников в Орловской области с начала текущего года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе УФССП региона.

За семь месяцев в ходе проведенных исполнительных действий судебными приставами-исполнителями Орловской области составлено 2.476 актов о наложении ареста по 5.920 исполнительным производствам. В среднем один арест приходится на 38 исполнительных производств. Общая стоимость арестованного имущества составляет 778 млн 680 тыс. руб. Количество наложенных арестов ежемесячно увеличивается по сравнению с 2010 годом. Так, за 12 месяцев 2010 года судебными приставами-исполнителями составлено 1.077 актов о наложении ареста, за семь месяцев 2011 года - 1.358 актов.