Орловская область, 17 августа, 2011, 13:38 — ИА Регнум. 33 млн 273 тыс. рублей составила стоимость реализованного имущества должников в Орловской области с начала текущего года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе УФССП региона.

За семь месяцев в ходе проведенных исполнительных действий судебными приставами-исполнителями Орловской области составлено 2.476 актов о наложении ареста по 5.920 исполнительным производствам. В среднем один арест приходится на 38 исполнительных производств. Общая стоимость арестованного имущества составляет 778 млн 680 тыс. руб. Количество наложенных арестов ежемесячно увеличивается по сравнению с 2010 годом. Так, за 12 месяцев 2010 года судебными приставами-исполнителями составлено 1.077 актов о наложении ареста, за семь месяцев 2011 года - 1.358 актов.

Арестованное имущество должников передается судебными приставами на реализацию в торгующую организацию ТУ Росимущества в Орловской области. С начала текущего года на реализацию было передано имущества на сумму 219 млн 560 тыс. руб. Сумма денежных средств, полученных от реализации имущества составила 33 млн 273 тыс. руб. За аналогичный период 2010 года сумма денежных средств составила 28 млн 148 тыс. руб. Таким образом, сумма денежных средств, полученных от реализации имущества за 7 месяцев 2011 года, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года увеличилась на 5 млн 125 тыс. руб. или в 1,2 раза. Денежные средства, полученные от реализации имущества должников, идут на погашение задолженности взыскателям по исполнительным документам.