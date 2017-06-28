Москва, 28 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июня 2017 года наметилась позитивная тенденция по снижению государственного долга регионов России с начала финансового года на 5,5% до 2,2 трлн рублей. Об этом сегодня, 28 июня, заявила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на 415-м заседании Совета Федерации, сообщили в СП РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По ее словам, рост госдолга произошел в 27 регионах, значительный — в Камчатском крае (на 45,2%), Республике Ингушетия (на 25,1%) и Республике Дагестан (на 13,8%).

Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга регионов увеличилась до 50,5%, коммерческих кредитов — сократилась до 25,2%.

Значительный объем коммерческой задолженности отмечен по Курганской области (72,5% общего объема задолженности), Ульяновской области (67,5%), Республике Марий-Эл (66,2%), Хабаровскому краю (63,7%) и Магаданской области (59,4%).

«Исходя из сложившейся за пять лет структуры объема государственного долга регионов, мы на сегодняшний день оцениваем недостаток средств на сбалансированность бюджетов субъектов РФ, чтобы не прибегать к такому объему бюджетных кредитов, которые сейчас имеются, в сумме 300 — 500 млрд рублей», — отметила Голикова.

Председатель Счетной палаты отметила проблемы регионов в сфере дорожного строительства. Она сказала, что средства дорожных фондов используются не в полном объеме, несмотря на ежегодное увеличение бюджетного финансирования по данному направлению.

Так, при росте объемов дорожных фондов в 2016 году на 16% до 821 млрд рублей, исполнение составило только 88,9%. Наиболее низкое исполнение отмечено в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Ингушетия. В 2016 году 36 регионов не достигли плановых показателей по соглашениям, заключенным с Росавтодором.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня на заседании в Совфеде глава Минфина Антон Силуанов заявил, что готов обсуждать смену схемы оказания кредитной поддержки регионам. «При нынешней схеме, распределяя кредиты Минфин смотрит, какой объем кредитов как бюджетных, так и коммерческих субъект РФ должен погасить в 2017 году», — пояснил он.

Он отметил, что в 2017 году бюджеты регионов исполняются значительно лучше, чем в 2016, и лучше, чем предусмотрено по планам самих же субъектов РФ.

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