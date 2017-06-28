Киев, 28 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, в Киеве возле здания Администрации президента полиция применила силу в отношении протестующих вкладчиков банка «Михайловский». Как сообщаетhromadske, около 100 человек требовали вернуть их банковские вклады.

Haqqin.az Протесты в Киеве

При этом люди хотели встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Они кричали: «Верните наши деньги». После этого разгневанные митингующие попытались прорваться в здание президентской администрации, но полиция перекрыла им дорогу. В результате произошли потасовки.

Силовики задержали нескольких участников протеста, в частности, руководителя группы вкладчиков «Михайловского» из Каменского Александра Горбачева. Ближе к 11.00 митингующие разошлись.

В свою очередь, пресс-службаГлавного управления Нацполиции в г. Киев проинформировала, что 28 июня в столице к охране общественного порядка привлечена 1 тыс полицейских. «По случаю Дня Конституции Украины в Киеве усилят меры общественной безопасности. Поддерживать общественный порядок на территории города будут работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и бойцы Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

При этом киевские правоохранители обращаются к участникам массовых мероприятий с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не создавать конфликтных ситуаций, а также способствовать полицейским в выполнении их функций по охране правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года президент Порошенко обещал, что вкладчики банка «Михайловский» обязательно получат свои деньги, а люди, которые их украли, будут в тюрьме. «Я на сегодняшний день взял это под контроль, и мы найдем украденные деньги, и будем выплачивать. По моему поручению будут направлены все изъятые средства, накопленные, разделены, и выплачены вам. Как только будут найдены средства, которые они украли. Мы сегодня отследили перечисления, квалифицировали это как мошенничество, кража. У нас есть две составляющие, первая — негодяи будут отвечать, они окажутся в тюрьме», — обещал Порошенко.

Напомним, в мае 2017 года суд Киева отменил решение Нацбанка Украины о ликвидации банка «Михайловский» (принадлежит компании «Экосипан»). Ранее Нацбанк обвинил руководство банка в преступных действиях и финансовых махинациях.