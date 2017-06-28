Брюссель, 28 июня, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники США запланировали дополнительно выделить порядка $12 млрд на финансирование альянса, сообщает 28 июня Associated Press.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Столтенберг подчеркнул, что расходы стран-членов пакта на оборону растут, и организация намерена поддерживать эту тенденцию.

За последние три года расходы на содержание НАТО выросли на $46 млрд, отметил генеральный секретарь. 25 из 29 членов альянса, по информации Столтенберга нацелены на увеличение своих вложений в организацию в 2017 году.

Румыния уверена, что в 2017 году сможет достичь военных расходов в размере 2% от ВВП. Латвия и Литва планируют достичь данного показателя в 2018 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал страны-члены НАТО за нежелание вкладываться в содержание альянса.