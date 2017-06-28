Киев, 28 июня, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Эксперты НАТО защитят Украину от новых кибератак, заявил 28 июня генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции перед встречей министров обороны альянса, сообщает «Украинская правда».

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По его словам, альянс создал трастовый фонд по кибербезопасности для того, чтобы обеспечивать Украину всем необходимым для отражения кибератак. Помимо этого, для защиты Украины будут привлечены специалисты альянса.

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Генеральный секретарь также отметил, что альянс ведет работу по обеспечению защиты от хакеров со всеми странами-партнерами НАТО.

«Мы видели новые глобальные кибернетические атаки в мае и в последние дни, что подтверждает необходимость активизации усилий в сфере кибернетической обороны, включая работу со странами-партнерами», — подчеркнул Столтенберг.

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Напомним, ранее пресс-секретарь НАТО Джейми Ши заявил, что для поставок оборудования против кибератак на Украину альянсом был создан трастовый фонд, возглавляемый Румынией. По его словам, Украина должна получить новую технику летом 2017 года.